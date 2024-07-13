В украинской армии ничего страшного нет, утверждает наш защитник.

Продолжается мобилизация в Украине, и 46-летний командир расчета самоходной артустановки "Богдана" в 48 отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины Валерий считает, что парни боятся пополнять ряды армии, поскольку думают, что там "совок".

Воин в интервью "АрмияInform" сказал, что в ВСУ ничего страшного нет. "Парни все адекватные, все здесь порядочно. "Совка" не встречал", - подчеркнул командир. Валерий добавил, что не бояться смерти, - это такой глубокий вопрос, на который у него тоже ушло время.

Журналисты добавили, что воин имеет троих детей, и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рано утром 24 февраля 2022 года вернулся на Родину из-за границы, чтобы ее защищать, добровольно пошел в один из территориальных центров комплектования и соцподдержки, а потом оказался в 48 ОАБр.

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Важные новости Украины о мобилизации - сегодня это стоит знать

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные граждане Украины до 16 июля должны обновить свои военно-учетные данные. Если не обновить сведения о себе, то можно "нарваться" на штраф в размере от 17 до более 25 тысяч гривень.

Нардеп Александр Федиенко сообщил, что все военнообязанные, которые не обновят данные вовремя, автоматически становятся уклонистами и могут быть оштрафованы. По его словам, штрафа можно избежать, если человек сможет обосновать причину необновления сведений и обновит их позже.

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