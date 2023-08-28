События будут приобретать другой вид по мере продвижения на юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом, прогнозирует Подоляк.

В конце концов, развязанная Россией война против Украины закончится так же, как и началась, - быстро и в один момент, отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Вся внутренняя легитимность Путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну". В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - написал он.

По мнению Подоляка, убийство главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта - выигрыш времени:

Видео дня

"Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент - так же, как и началось.

Угроза заморозки войны в Украине - заявление

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что существует реальная угроза заморозки войны в Украине. По его словам, Чехия должна продолжать оказывать гражданскую и военную помощь Украине и поддерживать ее интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Также он отметил, что развитие войны в последние месяцы показывает, что ситуация сложная.

"Шансы на быстрое разрешение конфликта невелики и становятся все меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране, - заявил премьер Чехии. - Даже по мнению ряда аналитиков, существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это тот сценарий, который нам нужно только наблюдать, но мы также должны держать этот сценарий в голове и продумывать его в наших стратегиях".

Вас также могут заинтересовать новости: