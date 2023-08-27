Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать вдолгую, не теряя людей.
Так можно жить, если жертвы будут минимизированы, рассказал украинский лидер во время интервью. "Израиль воюет (вдолгую - Ред.). Смотря, какая это война. Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля я сказал...", - отметил украинский лидер.
Президент также ответил на вопрос, должна ли война перейти на российскую территорию. "Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся одни", - заявил Зеленский.
Война в Украине против РФ - важные новости, которые стоит знать
Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что начались новые украинские контрнаступательные действия. Наши воины уже освободили от россиян немало нашей земли на востоке и юге.
В августе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что в Запорожской области наши Силы обороны прорвали первую линию обороны противников.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинцы будут финализировать войну с Россией абсолютно справедливо. Он подчеркнул, что граждане РФ будут испытывать всю ту боль, которую пришлось пережить украинцам.