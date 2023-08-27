Президент Украины объяснил, что угрожает нашему государству в случае перехода войны на территорию РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать вдолгую, не теряя людей.

Так можно жить, если жертвы будут минимизированы, рассказал украинский лидер во время интервью. "Израиль воюет (вдолгую - Ред.). Смотря, какая это война. Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей. Вот так может быть. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля я сказал...", - отметил украинский лидер.

Президент также ответил на вопрос, должна ли война перейти на российскую территорию. "Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся одни", - заявил Зеленский.

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Война в Украине против РФ - важные новости, которые стоит знать

Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что начались новые украинские контрнаступательные действия. Наши воины уже освободили от россиян немало нашей земли на востоке и юге.

В августе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что в Запорожской области наши Силы обороны прорвали первую линию обороны противников.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинцы будут финализировать войну с Россией абсолютно справедливо. Он подчеркнул, что граждане РФ будут испытывать всю ту боль, которую пришлось пережить украинцам.

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