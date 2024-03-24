По его словам, с каждым днем украинских военных на фронте становится все меньше.

Доброволец Роман Мигаль с позывным "Райф" заявил, что сейчас в армии очень сложно с мотивацией, ведь многие люди не хотят воевать. Об этом он сказал в интервью "Новинарне".

"Нет мотивированных ребят! Даже когда мы набираем людей в свое подразделение, первый вопрос, который задаем: "А ты хочешь воевать?" Если получаем утвердительный ответ, продолжаем беседу. Чаще слышим "нет", ребята опускают глаза - ищи тогда себе другое подразделение! Как нам идти на штурм с человеком, у которого нет мотивации? Как нам ему доверять свою спину, полагаться на него?!" - подчеркнул Мигаль.

Доброволец отметил, что большинство людей думают, если их мобилизуют, то сразу бросят в окопы, однако это не совсем правильно, ведь в ВСУ есть много и тыловой работы.

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"Подавляющее большинство военнослужащих - это обеспечение, логистика. Если ты квалифицированный механик, нам лучше, чтобы ты именно машины ремонтировал. А штурмовать - мы найдем, кто пойдет. В то же время нам нужно лучше доносить мысль молодым казакам, которые сейчас живут гражданской жизнью и делают вид, что война их не касается: воевать будут все! Вопрос лишь в том, когда именно. И поэтому смысла бояться нет - стоит готовиться к этому", - добавил он.

По его мнению, украинцы уже привыкли к войне и не хотят ничему учиться.

"Рестораны заполнены, молодежь гуляет. Никто не думает, что через определенный период времени, возможно, придется окопаться и где-то на Ивано-Франковщине. Люди думают, что тех "остатков" военнослужащих, которые стоят на передке (это я грубо так говорю - "остатков"!), хватит, чтобы сдержать россиян. Но это не так! Каждый день мы заканчиваемся. Не знаю, чем люди думают! Когда придет война непосредственно к твоему дому, тогда ты будешь чесаться? Да не будет уже на это времени! Учитесь сейчас!" - призвал Мигаль.

По его словам, общество разделилось на тех, кто воюет и тех, для кого войны вроде бы нет, и такое разделение становится все глубже. Также Райф перестал общаться со своими знакомыми, которые "живут только в свое удовольствие".

"Война меняет, бесспорно. Я когда впервые приехал с фронта домой, все родные мне сказали: "О, ты уже не такой, взгляд у тебя другой. Ты уже думаешь по-другому". Есть, конечно, положительные изменения: становишься более дисциплинированным, выносливым. Но психологически... Некоторые вещи мне уже не приносят удовольствия. Не могу я больше радоваться тому, чему радуются люди - бытовым, приземленным вещам. Безразлично к ним теперь отношусь. Но уныние - это не наш путь. Я даже об этом думать не хочу! Только победа! Если мы разуверимся, то уже можно заканчивать войну, поднимать руки вверх. Детям своим войну с Россией мы оставлять не хотим. Она длится не одно столетие. Я думаю, на этот раз мы расставим все точки над "і"", - подытожил военный.

Сейчас доброволец защищает Украину на Угледарском направлении. По его словам, сейчас ситуация в городе является стабильной, однако возле него находится Марьинка, которую уничтожили и захватили российские оккупанты.

Известно, что от нее прямая дорога идет на подконтрольное украинским войскам Курахово. По словам военного, такой городок является стратегически важным, ведь через него проходит много жизненно важных линий, среди которых и основная дорога на Угледар.

"То есть если россияне дойдут до Курахово, они зайдут нам в спину на Угледаре, и сформируется достаточно большое полукольцо. Поэтому командование уже сейчас должно задуматься, что следует делать, чтобы избежать этого", - объяснил Мигаль.

По его словам, потребности украинских воинов неизменны, ведь им, как и всегда, необходимо оружие, снаряды, авиация и мотивированный человеческий ресурс.

"Чем больше, тем лучше. Все, что нужно, чтобы мы достигли успеха и не отступали с занятых рубежей. Потому что сейчас тенденция на всех направлениях - это только отступления, к сожалению. До октября 2023 года я видел эти "качели": сегодня мы их штурмуем, завтра - они нас. На Угледаре артиллерийские дуэли мы называли "бадминтоном". Но сегодня тенденция не слишком утешительная", - рассказал военнослужащий.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ разгромили 4 пункта управления оккупантов и нанесли потери в живой силе и технике врага. А именно украинские военные поразили 1 район сосредоточения личного состава, 4 пункта управления, 2 средства противовоздушной обороны, 1 артиллерийское средство, 1 станцию РЭБ и 1 радиолокационную станцию оккупантов.

Также известно, что за прошедшие сутки на поле боя произошло 75 боевых столкновений. Кроме того, РФ полностью остановила штурмы под Купянском, но не отказывается от намерения захватить украинские позиции с плацдармов на Левобережье Днепра, что на Херсонском направлении.

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