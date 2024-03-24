Захватническое войско на этом направлении постоянно пополняется и модернизируется в вопросе средств РЭБ.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отмечает, что за несколько последних дней интенсивность штурмовых действий со стороны российских оккупантов на Авдеевском направлении ощутимо уменьшилась.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно Авдеевского направления, Марьинки и по оперативной ситуации в зоне ответственности их бригады.

"За последние несколько дней интенсивность штурмовых действий со стороны противника ощутимо уменьшилась... Сказываются их штурмовые действия на этих "мясных штурмах". Все же, успеха у них нет. И понимают, что очень трудно им это дается", - отметил Цехоцкий.

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Офицер добавил, что сейчас возросло количество летающих аппаратов различного типа, в том числе и разведывательных. "Можем сделать вывод, что противник перегруппировывается, противник ведет разведывательную работу", - сказал он.

Все остальное, отметил Цехоцкий, "в том же режиме". "Артиллерийские обстрелы, сбросы с дронов, "камикадзе". Это все дальше продолжается пока что", - рассказал представитель бригады.

В то же время вражеское войско на Авдеевском направлении постоянно пополняется и модернизируется в вопросе средств радиоэлектронной борьбы. Так, оккупанты "очень укомплектованы".

На вопрос о том, насколько Марьинское направление отличается от Авдеевского по интенсивности боевых действий и характеру атак российских захватчиков, Цехоцкий отметил, что там количество артиллерийских обстрелов не уменьшилось, используются управляемые авиационные бомбы.

Говоря о личном составе врага, офицер отметил, что на направлениях, за которые отвечает их бригада, происходит постоянное пополнение мобилизованными 1-го армейского корпуса. Кроме того, постоянно присутствуют спецназовцы-инструкторы, которые "хорошо обучены и руководят процессом этих наступлений, штурмов, закрепления".

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 24 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 13 атак оккупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

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