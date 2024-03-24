В то же время авиация Сил обороны результативно отработала по районам сосредоточения живой силы противника.

Украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ и 1 радиолокационной станции оккупантов.

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Война в Украине - ситуация на фронте сейчас

За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Оккупанты внезапно прекратили штурмы на одном из направлений.

По словам экспертов, российские оккупационные войска могут планировать большое наступление на лето 2024 года. Враг собирает для этого группировку в более 100 тысяч оккупантов, однако это количество не поможет противнику достичь планов.

В то же время американские аналитики не видят признаков подготовки оккупантами потенциального наступления для захвата Харькова.

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