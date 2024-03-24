Россияне пытались продвинуться на нескольких ключевых участках фронта при поддержке авиации.

За прошедшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. Оккупанты внезапно прекратили штурмы на одном из направлений.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Роздоловка, Веселое, Спорное Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении воины отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 34 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и за прошедшие сутки совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Война в Украине - последние новости

По словам экспертов, российские оккупационные войска могут планировать крупное наступление на лето 2024 года. Враг собирает для этого группировку в более 100 тысяч оккупантов, однако это количество не поможет противнику достичь планов.

В то же время американские аналитики не видят признаков подготовки оккупантами потенциального наступления для захвата Харькова.

Наступательный потенциал Российской Федерации на некоторых участках фронта в Украине исчерпан. Например, на Авдеевском, на Бахмутском, и ВСУначали строить оборонительные укрепления.

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