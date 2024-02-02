Герасименко опроверг фейки оккупантов о том, что после военкомата людей сразу отправляют на фронт.

Командир минометного взвода 3 отдельной штурмовой бригады Роман "Герич" Герасименко опроверг российские фейки о том, что призывников после ТЦК сразу же отправляют на фронт.

В проекте "Станция Краматорск" он подчеркнул, что работа в армии есть абсолютно для всех - сварщики, водители, повара, штабные работники и тому подобное. Поэтому фейки, которые вбрасывают оккупанты, о том, что если человек приходит в ТЦК, то сразу едет под Бахмут или на другой горячий участок фронта, - не соответствуют действительности.

Также он призвал будущих мобилизованных заниматься спортом и тренироваться.

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"Физуха – это, если может подтянуться гражданский человек в этих условиях. Ну, можно, конечно, какие-то курсы по медицине, пойти в тир и научиться стрелять. Но по факту, физуха - это база для гражданского", - сказал Герасименко.

Мобилизация в Украине

Во вторник, 30 января, Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Среди прочего, документом определяется четкий срок службы на период военного положения.

Также законопроект предусматривает, что после мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца - то есть человек не может быть отправлен сразу на фронт.

Народная депутат Ирина Фриз сообщила, что законопроект о мобилизации скоро могут внести на рассмотрение в Верховную Раду. А в марте теоретически этот законопроект, если он пройдет первое чтение, может быть вынесен в зал для рассмотрения его в целом.

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