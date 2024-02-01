Проект закона о мобилизации весной могут допустить ко второму чтению, считает народная избранница.

В Украине продолжается мобилизация 2024, и процесс скоро может измениться. Народная депутат Ирина Фриз сообщила, что законопроект о мобилизации скоро могут внести на рассмотрение в Верховную Раду.

Процесс принятия законопроекта о мобилизации не будет быстрым, сообщила "Суспильному" заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности. "В марте теоретически этот законопроект, если он пройдет первое чтение, может быть вынесен в зал для рассмотрения его в целом", - заявила Фриз.

Фриз объясняет, что согласно регламенту, после подачи законопроекта должно пройти 14 дней, в течение которых в Раду могут подать альтернативные законопроекты. После этого, профильный комитет рассматривает эти законопроекты и принимает решение. На следующем этапе законопроект подают на рассмотрение в парламент, где его вносят в повестку дня.

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"Если все заинтересованы в том, чтобы не тормозить этот процесс, то по большому счету он может быть рассмотрен в первом чтении... где-то до 19-20 февраля", - проинформировала народная депутат. Если в первом чтении законопроект примут, в течение следующих 7 или 14 дней к нему могут подавать правки для рассмотрения во втором чтении.

В центре внимания новый законопроект - мобилизация в Украине может измениться

Кабинет министров подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации, который до этого отправляли на доработку.

Среди изменений - накладывать ограничения на уклонистов теперь хотят через суд, также могут отменить защиту от призыва для людей, имеющих жену, мужа, или родителей с инвалидностью I или II группы, если те не имеют других трудоспособных лиц. Кроме того, в новой версии закона о мобилизации речь идет об отмене права на отсрочку от призыва в армию у государственных служащих. Также в законопроекте прописана мобилизация до 27 лет.

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