Для победы над российскими захватчиками Украине нужна мобилизация. За два года полномасштабной войны против нашего государства армия РФ стала профессиональной.
Об этом в эфире "24 канала" сказал майор ВСУ Егор Чечеринда. Он подчеркнул, что "надо осознать, что по ту сторону фронта воюют не дураки". И пока в Украине уже длительное время работают над законопроектом о мобилизации, оккупанты учатся.
"Учитывая масштабы нашей страны, если рассмотреть области и отбросить оккупированные регионы, остается 23. 250 тысяч (нужно в войске) – значит по 10 тысяч человек из каждого региона. Я думаю, это то количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотичных, военнообязанных людей", – считает военный.
Он также поделился своим мнением относительно уклонистов. По его словам, в условиях войны – это преступление.
"У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас перестало быть модным быть защитником. И нет общенационального духа. Вместо этого модно быть уклонистом. Я вижу видео как вести себя на ВЛК, как переплыть Тису, сколько заплатить за справку. Уклонение – это преступление в условиях войны", – резюмировал Чечеринда.
Мобилизация в Украине: мнение военных
Офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что практически все мужчины призывного возраста в Украине должны понимать, что рано или поздно их коснется мобилизация. Он отметил, что некоторые люди остаются на передовой, несмотря на то, что имеют несколько контузий.
"Люди не железные – их нужно менять, им нужно давать время для отдыха. Именно поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинского командования, а насущная потребность", – подчеркнул он.
В то же время пресс-офицер 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Шрам" считает, что если в ближайшее время вся Украина "не аккумулируется" для выполнения общей цели, то "мы можем проиграть".