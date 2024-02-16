Он подчеркнул, что за время полномасштабной войны вражеская армия стала профессиональной.

Для победы над российскими захватчиками Украине нужна мобилизация. За два года полномасштабной войны против нашего государства армия РФ стала профессиональной.

Об этом в эфире "24 канала" сказал майор ВСУ Егор Чечеринда. Он подчеркнул, что "надо осознать, что по ту сторону фронта воюют не дураки". И пока в Украине уже длительное время работают над законопроектом о мобилизации, оккупанты учатся.

"Учитывая масштабы нашей страны, если рассмотреть области и отбросить оккупированные регионы, остается 23. 250 тысяч (нужно в войске) – значит по 10 тысяч человек из каждого региона. Я думаю, это то количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотичных, военнообязанных людей", – считает военный.

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Он также поделился своим мнением относительно уклонистов. По его словам, в условиях войны – это преступление.

"У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас перестало быть модным быть защитником. И нет общенационального духа. Вместо этого модно быть уклонистом. Я вижу видео как вести себя на ВЛК, как переплыть Тису, сколько заплатить за справку. Уклонение – это преступление в условиях войны", – резюмировал Чечеринда.

Мобилизация в Украине: мнение военных

Офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что практически все мужчины призывного возраста в Украине должны понимать, что рано или поздно их коснется мобилизация. Он отметил, что некоторые люди остаются на передовой, несмотря на то, что имеют несколько контузий.

"Люди не железные – их нужно менять, им нужно давать время для отдыха. Именно поэтому качественное пополнение ВСУ – это не прихоть украинского командования, а насущная потребность", – подчеркнул он.

В то же время пресс-офицер 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Шрам" считает, что если в ближайшее время вся Украина "не аккумулируется" для выполнения общей цели, то "мы можем проиграть".

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