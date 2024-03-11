Мобилизация в Украине 2024 может коснуться даже этой категории населения.

Мобилизация в Украине сегодня предполагает призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщин, но только добровольно. Однако Верховная Рада рассматривает законопроект №10449, который заметно изменит тактику призыва.

Мобилизация пенсионеров в Украине - нюансы законопроекта

Известно, что скандальный законопроект №10449 не был принят народными депутатами - к нему внесли много поправок. Одна из них - №4047 - обещает не особенно радужные новости - мобилизация может коснуться и пенсионеров. Нардепы считают, что необходимо внести правки, согласно которым, уволенные со службы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (в том числе в связи с выходом на пенсию) должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Если эти правки будут приняты, как и сам законопроект, то мобилизация пенсионеров коснется:

Национальной полиции Украины.

руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины.

Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты.

Государственного бюро расследований.

Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Службы судебной охраны.

Государственной налоговой службы.

Государственной таможенной службы.

Бюро экономической безопасности Украины.

Важно понимать, что мобилизация в таком случае грозит только бывшим работникам вышеперечисленных структур и ведомств. Как только законопроект вступит в силу, у людей, которые относятся к одной или нескольким из указанных категорий, необходимо будет стать на учет в ТЦК и СП в течение 60 дней.

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