Мобилизация в Украине сегодня предполагает призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщин, но только добровольно. Однако Верховная Рада рассматривает законопроект №10449, который заметно изменит тактику призыва.
Мобилизация пенсионеров в Украине - нюансы законопроекта
Известно, что скандальный законопроект №10449 не был принят народными депутатами - к нему внесли много поправок. Одна из них - №4047 - обещает не особенно радужные новости - мобилизация может коснуться и пенсионеров. Нардепы считают, что необходимо внести правки, согласно которым, уволенные со службы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (в том числе в связи с выходом на пенсию) должны стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Если эти правки будут приняты, как и сам законопроект, то мобилизация пенсионеров коснется:
- Национальной полиции Украины.
- руководящего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины.
- Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты.
- Государственного бюро расследований.
- Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
- Службы судебной охраны.
- Государственной налоговой службы.
- Государственной таможенной службы.
- Бюро экономической безопасности Украины.
Важно понимать, что мобилизация в таком случае грозит только бывшим работникам вышеперечисленных структур и ведомств. Как только законопроект вступит в силу, у людей, которые относятся к одной или нескольким из указанных категорий, необходимо будет стать на учет в ТЦК и СП в течение 60 дней.