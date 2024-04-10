Нормы по демобилизации будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
"Норма о демобилизации, как вы знаете, в первом чтении присутствовала - через 36 месяцев. И каждый фактически видел, что она была в законопроекте. Но сейчас были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей очень и очень много", - заявил Лазуткин.
В то же время, по его словам, нужно понимать, что эскалация и агрессия России продолжается, наступление идет практически по всей линии фронта.
"И сейчас ослабить Силы обороны нельзя. Очевидно есть поручение от парламентского комитета разработать новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации, в течение восьми месяцев", - пояснил он.
Представитель Минобороны подчеркнул, что такой документ очень нужен.
"Понятно, что люди, которые изначально воюют и держат оборону с 2022 года и устают, и истощаются, но в то же время нужно пополнение, и очень много норм надо будет урегулировать", - добавил Лазуткин.
Законопроект о мобилизации - детали
9 апреля Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Комитет согласился учесть предложение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении демобилизации из законопроекта. Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.
Член Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз прокомментировала решение об исключении из законопроекта о мобилизации положения, которое устанавливало демобилизацию через 36 месяцев службы.
"Непосредственно ключевой новостью, я думаю, является то, что по обращению главнокомандующего ВСУ, министра обороны, правительства на председателя ВРУ, который в свою очередь обратился на Комитет, была снята норма об увольнении с военной службы во время действия военного положения", - заявила она.