Продолжается мобилизация военнообязанных других категорий, которые не входили в резервисты первой очереди.

Почти все резервисты уже прибыли в свои части и выполняют задачи по обороне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

Он напомнил, что 24 февраля в стране была объявлена всеобщая мобилизация.

Согласно указу президента, в течение 90 дней территориальные центры комплектования должны провести призыв.

Горбач подчеркнул, что непосредственно к выполнению задач направляются только военнообязанные граждане, имеющие опыт.

"Другие граждане, которые не проходили ранее службу, но были мобилизованы, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ, где проходят соответствующую подготовку, а уже после этого - в воинские части", - добавил он.

Представитель штаба также отметил, что военнообязанные граждане, которые покинули свои дома, обязательно должны встать на учет по месту фактического пребывания.

После этого они могут быть привлечены к мобилизации и в дальнейшем направлены в воинские части или учебные центры.

По словам Горбача, в период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв на срочную службу, не проводится.

Горбач рассказал, что прохождение срочной службы в период военного времени ничем не отличается от ее прохождения в мирное время.

"Но срочники как правило проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне ООС они не привлекались, поэтому сейчас их специально в зону эту никто не направляет. Но могут возникнуть обстоятельства, когда и на этой вчерашней мирной территории будут боевые действия, эти военнослужащие на уровне с другими будут привлечены к обороне этих воинских частей и будут защищать наше государство с оружием в руках", - подчеркнул он.

По данным ВСУ, почти 100% резервистов, которые состояли на учете, уже прибыли в свои боевые воинские части и сегодня выполняют задачи по обороне.

"Поэтому сейчас мы уже проводим мобилизацию военнообязанных других категорий, которые не входили в резервисты первой очереди... Сейчас мобилизация проходит согласно мобилизационному плану. Этот план определяет и дальнейшие наши шаги. Его корректировка возможна в соответствии со сложившейся обстановкой", - уточнил Горбач.

Он отметил, что с жалобами в отношении мобилизации можно обращаться в правоохранительные органы или по телефонам горячей линии Минобороны: 0 800 500 400 10, 0 800 500 400 42, 0 44 454 44 99.

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