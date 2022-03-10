Министр обороны уверяет, что никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт.

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает всех военнообязанных, которые переехали в другие регионы, сообщить о себе в местные центры комплектования.

Об этом министр обороны сообщил в социальной сети Facebook.

"Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране!"- подчеркнул Резников.

"Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите в местный центр комплектования и социальной поддержки", - добавил министр.

Он уверяет, что никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт.

"В этом нет никакого смысла. Наоборот. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством", - подчеркнул Резников.

Он уверяет, что в боевые подразделения будут отправляться те, кто имеет соответствующие навыки, оружие и оснащение.

"Просто будьте на связи с центром комплектования по месту фактического проживания. Это нужно не только для обороны, а в целом для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности и могли планировать", - заявил Резников.

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