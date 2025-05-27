По его убеждению, бизнесу следует организовываться и сотрудничать с государством, чтобы оно так же делало правильные шаги.

Крупный бизнес должен активно привлечься к потребности обороны Украины, а не работать во время войны исключительно на свою прибыль. Об этом сказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко в эфире Radio NV.

По его убеждению, наш крупный бизнес должен самоорганизоваться, чтобы защищать как себя от тех же ракетно-дронных атак россиян, так и усилить в целом военно-оборонительные мощности нашего государства. Луценко говорит, что на начальной стадии крупный бизнес может организовать что-то вроде профсоюзов пострадавших от российских ударов и дальше его расширять.

"Россия официально провозгласила курс на уничтожение Украины в течение десятков лет. То есть они говорят: "Если нам надо будет десятки лет, это не проблема, мы готовы работать десятки лет для того, чтобы уничтожить Украину". Это было официально россиянами заявлено в Стамбуле. И украинский бизнес не сможет с собой забрать за границу свои земельные недели, свои заводы, свои ископаемые, на которых они богатеют все время и в том числе во время войны. И украинскому бизнесу следует как-то защищаться от этого провозглашенного Россией курса на уничтожение Украины и вместе с Украиной крупного бизнеса", - отметил Луценко.

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По его убеждению, бизнесу следует организовываться и сотрудничать с государством, чтобы оно так же делало правильные шаги. Потому что государство всегда слушало и будет слушать крупный бизнес, утверждает Луценко:

"Я приведу, кстати, пример, насколько лояльно во время войны относится государство. Вот крупные агрохолдинги, крупные предприятия на сегодня они забронировали, ну, я бы сказал, минимум где-то 90% всех, кого забронировано на сегодня. Я не буду называть какие-то абсолютные цифры, но по моим оценкам, именно крупным бизнесом для нужд своей прибыли забронировано 90% всех, кого забронировано государством на сегодня. То есть это не потребности оборонки...".

По его словам, миллиардеры-бизнесмены знают и смогут объяснить государству, государственным менеджерам, министрам, и т.д. каким образом следует организовать процесс по созданию новых технологий, улучшению существующих военных технологий и созданию крупных производств.

"Большой лоббизм, создание крупных экономических субъектов и освоение новых технологий. Это все наш украинский бизнес более-менее в свое время показывал и я думаю, что в будущем тоже покажет. Просто нужно быть более активным и не ждать, что какой-то там добрый министр или добрый человек в Генштабе вот порешает эти все проблемы с российскими дронами, как на фронте, так и в тылу. Нет, этого не произойдет", - подчеркнул экс-нардеп.

Луценко отметил, что в России именно таким путем пошли и сейчас враг имеет преимущества. Это также опыт Великобритании, Германии во Второй мировой войне, любой другой страны, которая активно участвовала в крупномасштабной войне. Речь идет о планировании, финансировании разработок оборонного комплекса, внедрении стандартизированных подходов к производству продукции.

"Когда, например, один и тот же истребитель, он стандартизировано раздавался многим производителям с минимальной маржой, но чтобы этот истребитель могли производить, скажем, все те компании, которые способны на такое. Я бы сказал, что это не коммерческий подход. Это подход, когда нам нужно максимально по количеству продукция, максимум по валу этой продукции. И вот такие подходы так же нам нужны. Потому что такие подходы уже давно применяет против нас Россия. Мы видим, насколько она вырвалась вперед по тем же "шахедам". Мы не можем в разы с ней сейчас тягаться. Хотя, наши мощности растут, но все равно мы от них отстаем", - пояснил Луценко.

Он подчеркнул, что россияне не такие изобретательные как мы, но у них работает этот подход. Луценко сказал:

"Большой их бизнес - придворный Путина - берет, финансирует это все. Государство так же берет, финансирует это все, масштабирует. И оно в конце концов по нам вот каждую ночь, к сожалению, летит. У нас же, ну, эти "гаражные" подходы. Так не может быть. Так мы долго не протянем".

Военная экономика РФ

Как сообщал УНИАН, недавно российское оппозиционное издание Insider опубликовало материал, в котором отмечалось, что РФ начала стремительно развивать собственную индустрию производства дронов, скопировав украинский опыт. Как утверждали журналисты, вместо централизованных закупок у крупных оборонных компаний Москва начала спонсировать небольшие "гаражные" стартапы по производству БПЛА и они превратились в крупные бизнесы, поскольку война в Украине - это сейчас "война дронов".

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