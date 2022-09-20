По его словам, сейчас Кремль прощупывает реакцию российского общества на общую мобилизацию.

Для действующего руководства в Кремле решение объявить мобилизацию будет тяжелым. Видно, как упорно террористическая группировка, которая захватила власть в РФ не хочет прибегать к этому необходимому инструменту, если страна ведет войну.

Такое мнение озвучил военный эксперт Валерий Рябых в эфире FREEДОМ.

По его словам, это - агония! Скорее всего, все эти действия призваны больше прощупать реакцию российского общества, как оно будет к этому относиться.

"До сих пор велась какая-то непонятная "специальная операция", с непонятными целями, которые постоянно корректировались. Думаю, сейчас в связи с этими поправками (сегодня Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время" - УНИАН) прощупывается реакция общества, во-первых. А во-вторых, готовится почва, потому что мобилизация, которая по оценкам и российских обозревателей, не может быть достаточно действенная из-за не понятных целей войны. Хорошо смотреть какую-то "спецоперацию" по телевизору, а другое дело, когда это касается тебя", - говорит эксперт.

Вместе с тем, на фоне того, что РФ использовала практически все свои ресурсы, все свои основные средства, официальное объявление войны Украине особо ситуации на фронте не изменит.

"Разве что станет больше отказников, когда на фронте будет больше людей, которых туда пригнали по насильственной мобилизации. А любая мобилизация может быть действенна тогда, когда она понятна человеку, которого призывают", - отметил Рябых.

Как ранее сообщалось, России не хватает людей для отправки на войну, а потому там проводят "внутреннюю самомобилизацию".

А сегодня Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Вместе с тем, как писал УНИАН, в российской столице начинается мобилизация на войну против Украины. Жителям Москвы начнут выдавать повестки.

Сегодня так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. О таких же намерениях сообщили коллаборанты в оккупированном Херсоне и Запорожской области.

По словам председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях, это откроет путь к общей мобилизации в России.

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