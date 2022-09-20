По его мнению, они могут состояться только для камер российской пропаганды.

Правозащитник Павел Лисянский объяснил, для чего российские оккупанты объявили о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Свое мнение он высказал в эфире телеканала Freedom.

"Что такое референдум и военная агрессия России против Украины? Это одно из условий транзита власти 2023. Дедушку-диктатора они не могут убрать. Его можно убрать либо в гроб, либо на повышение. На повышение - это сделать из него какого-то генсека союзного государства. А сейчас позиции Путина очень слабы. Кадыров чуть ли не указывает, когда его должен будет принять Путин", - сказал Лисянский.

По его словам, российский президент Владимир Путин дискредитировал группу влияния Вооруженных сил Российской Федерации, а группа ФСБ, наоборот, укрепилась. Также идет контрнаступление на временно оккупированных территориях Украины.

"Соответственно, все это подталкивает их к тому, что необходимо побыстрее проводить эти референдумы для того, чтобы отправить диктатора на транзит власти", - отметил правозащитник.

Лисянский подчеркнул, что процедура запуска этих "референдумов" запущена не так, как перед полномасштабным вторжением.

"Это свидетельствует о том, что проведение данных псевдореферендумов лоббирует одна из групп влияния в Кремле, ее возглавляет первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак", - отметил он.

Правозащитник убежден, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ они начали продвигать в информационном плане тему псевдореферендумов. Однако, по его мнению, они могут состояться просто для камер российской пропаганды.

"Этого достаточно для них, чтобы сказать, что референдум состоялся", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Российской Федерации собирается организовать участки для голосования на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях на территории РФ.

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