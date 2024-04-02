Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию рф. Суммарно намерены набрать около 150 тысяч человек. Это больше, чем во время осеннего призыва 2023 года (тогда набирали 130 тысяч), но сопоставимо с данными весны 2023, когда призвать собирались 147 тысяч человек. На этом можно было бы поставить точку, если бы не несколько особенностей.

Особенность №1: 150 тысяч - и много, и мало?

На первый взгляд, масштабы весеннего призыва сопоставимы с 2023 годом (призвали 147 тысяч), но больше весны 2022 (134,5). Рост востребованности в срочниках связан с двумя этапами увеличения численности ВС рф – путин издавал соответствующие указы в 2022 и 2023 годах. Оба раза численность армии увеличивалась примерно на 130 тысяч, причем за счет военной компоненты, а не гражданского персонала.

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Но одно дело издавать указы, другое – найти призывников

Для понимания ситуации советую посмотреть на возрастно-половую пирамиду населения рф. В призывном возрасте сейчас самые малочисленные поколения россиян. То есть, на очередную призывную кампанию может просто не хватить годных (и желающих служить) граждан. Тем более, что призывная кампания проходит два раза в год. Именно поэтому в рф увеличивают призывной возраст, стремясь "захватить" и тех, кто надеялся "отсидеться" до заветных 28 лет.

Особенность 2: Новые резервы в виде украинской молодежи

Одним увеличением призывного возраста дело на ограничивается. Кремль заявил о "присоединении новых территорий". То есть, оккупированные части Запорожской и Херсонской областей считает своими. Значит, призыв будет проходить и там (равно как в "ЛНР" и "ДНР"). Молодым гражданам Украины будут "предлагать" послужить россии. И преследовать за отказ делать это — ведь их успели объявить "россиянами".

Особенность 3: Срочники не будут на фронте?

Не совсем. В Кремле, естественно, заявляют, что срочников не будут отправлять на фронт. Как и в тыловые районы оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Но про приграничные области (Брянскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую), а также про черноморский флот рф никто ничего не говорил. Поэтому даже срочники могут оказаться участниками вполне себе реальных боевых действий. А если в Кремле решат попытаться "открыть еще один фронт", например, в направлении Харькова, то гарантированно окажутся.

И, наконец, стоит вспомнить истории допросов пленных в Украине

Есть весьма большая группа с идентичной жизненной историей — сразу после курса молодого бойца товарищам предлагают контракт. Те соглашаются (думая, что контрактником быть лучше, чем топтать срочную) и уже через неделю две оказываются на фронте. Зачастую, в штурмовых подразделениях.

Особенность 4: Дело не только в срочниках.

Кроме, собственно, срочников (которые могут напрямую действительно не попасть на фронт), стоит учитывать следующую логику:

Увеличение количества срочников даже в тыловой части высвобождает часть контрактников, которых можно отправить на фронт здесь и сейчас.

Кроме призывной кампании, в "ДНР" и "ЛНР" на апрель запланирована очередная волна мобилизации. Вероятно, аналогичные решения будут приняты по оккупированных частях Запорожской и Херсоноской областей.

После теракта в Подмосковье, развернулась информационная кампания, направленная на мигрантов из Центральной Азии. С одной стороны, их по определению демонизуют, с другой - подчеркивают "исключения", коими являются мигранты, "воюющие за Россию". То есть, усилится процесс вербовки в российскую армию выходцев из стран Центральной Азии.

И, наконец, не прекращаются запущенные в 2022-23 годах механизмы вербовки, которые позволяли поддерживать численность армии (и даже постепенно наращивать ее), несмотря на потери на фронте.

Таким образом, можно предположить, что всеми перечисленными методами россия пытается уже в ближайшие два месяца получить дополнительный человеческий ресурс для создания новой группировки, способной угрожать Украине. Это, в принципе, не ново и прогнозируемо: на фоне проблем с помощью от партнеров на западе, внутриукраинским политическим процессам, пробуксовываниями мобилизации (включая неприлично долгое обсуждение нового закона) для Кремля ближайшие месяцы являются прекрасным "окном возможностей", когда можно попытаться добиться необходимого преимущества и предложить выход на переговоры о, например, перемирии с "позиции сильного".

Но есть одна весьма опасная для Украины тенденция

Это попытка повторить "кейс Донбасса" в оккупированных в 2022 году регионах. Речь идет о том, чтобы заставить украинцев идти воевать против Украины. И тут для Кремля не так важен именно военный результат — важны жертвы. Проще говоря, чем больше мобилизованных (призванных) погибнет, тем лучше. Такая себе попытка "разъединить кровью".

Тут для Украины как государства, для украинских спецслужб, структур, занимающихся информационными операциями, есть поле для работы. С одной стороны, дать алгоритмы, как избежать призыва/мобилизации (уехать, увы, большинство не сможет). С другой, подумать, как гарантировать возможность перехода на свою сторону тех, кого уже успели загрести в российскую армию. Ну и, в конце концов, не забывать, что часть таких "мобилизованных" может помочь и в разведывательной деятельности.

Игар Тышкевич,политический аналитик Украинского института будущего