Оформление консульских услуг военнообязанными за рубежом необходимо для понимания количества граждан Украины за рубежом.

Механизм депортации украинских мужчин призывного возраста из-за границы в Украину не предусмотрен украинским и международным законодательством.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель депутатской фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Фриз сказала в эфире "Радио Свобода".

Депутат пояснила, что оформление консульских услуг военнообязанными за рубежом при наличии военно-учетных документов, как это предусматривает законопроект о мобилизации, необходимо для понимания количества граждан Украины за рубежом.

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"Предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60-ти дней с момента вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть человек призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место пребывания, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за рубежом", - отметила Фриз.

Депутат говорит, что ни о какой депортации из-за границы украинцев речь не идет.

"Сейчас согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", - добавила Фриз.

Законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации могут вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины уже сегодня, 10 апреля. Этим законопроектом предусмотрено усиление мобилизации в Украине.

Если мобилизационный законопроект станет законом, то после подписания документа президентом Украины, в течение 60 дней со дня вступления в силу (ориентировочно - до июля), все военнообязанные должны посетить свои военкоматы (ТЦК и СП) для уточнения данных. Также это можно сделать через электронный кабинет военнообязанного, создание которого является исключительно добровольным.

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