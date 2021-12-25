Наблюдатели ОБСЕ заметили колонны российских грузовиков с так называемой "гуманитарной помощью".

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь" и несколько единиц военной техники.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь" на русском языке возле города Макеевка, передает "Немецкая волна".

Российские грузовики сопровождали три автомобиля и скорая помощь, все они - с табличками так называемой "ДНР". Позже наблюдатели зафиксировали, что эта колонна въехала на территорию склада вблизи Донецка, где из грузовиков выгрузили картонные коробки.

Колонну из трех грузовиков с российскими номерными знаками и аналогичными табличками о "гуманитарной помощи" наблюдатели зафиксировали и на окраине города Луганск. Эту колонну сопровождали два автомобиля и скорая помощь, все с табличками так называемой "ЛНР".

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Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировали размещение на временно оккупированной территории шести единиц военной техники. На полигоне вблизи поселка Александровское в Донецкой области наблюдатели увидели четыре танка неустановленного типа. Еще две боевые бронированные машины наблюдатели заметили вблизи села Богдановка в Луганской области.

В штабе Операции объединенных сил (ООС) заявляют, что это - "военная техника вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей". Так, танки вблизи Александровского размещены за пределами выделенных мест хранения вооружения, а бронированные машины в Луганской области - в зоне безопасности, говорится в сообщении украинской стороны.

Возможное вторжение РФ в Украину

С конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении численности российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

26 октября во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о вероятности эскалации военного конфликта со стороны России.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

8 декабря советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь в случае эскалации со стороны России.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 км находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 км - 143,5 тыс.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

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