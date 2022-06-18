Боевые действия в Украине должны стать активнее, считает Арестович.

В мире очень сильно упал интерес к войне России в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, причин для этого несколько: летний период, долго длящиеся боевые действия и отсутствие значимых успехов у одной из сторон.

Он считает, что как только боевые действия станут активнее и ВСУ пойдут в наступление, мир снова начнет пристальней смотреть на события в Украине.

Напомним, Арестович спрогнозировал, когда российские войска начнут отходить из Украины.

По словам советника главы ОП, у россиян возникнет ощущение бессмысленности того, что происходит, и они начнут отходить с украинских территорий.

Также по его словам, оккупанты начнут отходить, не получив военных достижений и понимая бесперспективность.

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