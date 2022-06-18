По словам советника главы ОП, у россиян возникнет ощущение бессмысленности того, что происходит, и они начнут отходить с украинских территорий.

После того, как на фронте произойдет перелом, российские войска начнут отходить с украинской территории сами, как вышли из северных областей.

Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает ТСН.

По его словам, оккупанты начнут отходить, не получив военных достижений и понимая бесперспективность.

"Речь пойдет об освобождении всей нашей территории военным путем, в крайнем случае, до линии 23 февраля. Потому что однажды произойдет перелом и российские войска начнут отходить с украинской территории сами, как отходили из-под Киева, Сум и Чернигова. Вроде как, не получив полный военный разгром, но понимая бесперспективность, начнут отходить", – сказал Арестович.

Он считает, что российские войска уже близки к пределу насыщения, им не хватает резервов.

"Сейчас, конечно, они подсобрали ресурсы и ломанулись на Славянском и Попаснянском направлениях. Но заметьте, Херсонское – обороняется, Запорожское – стоит и ресурсов туда уже не хватает. Не хватает резервов", – отметил Арестович.

По его словам, у россиян возникнет ощущение бессмысленности того, что происходит, и они начнут отходить с украинских территорий.

"Ну, еще немного, еще какие-то сроки. Можно сказать – 2-3 недели, на самом деле – нет, там больше будет, возможно месяц-полтора. Но они остановятся. И тогда возникнет ощущение (у оккупантов – ред.), очень важное с идеологической точки зрения, и с точки зрения победы в ментальном пространстве – бессмысленности происходящего", – считает Арестович.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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