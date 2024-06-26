Противник также потерял восемь пушек, миномет, противотанковый ракетный комплекс и "Поле-21".

На левобережье Днепра и Ореховском направлении враг за минувшие сутки потеря л более трех десятков вооружения и техники, в том числе семь лодок и квадроцикл.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, получено подтверждение, что за вчера противник потерял на указанных направлениях 89 солдат - раненые и убитые. Также подразделения ВСУ минуснули 32 единицы вооружения и военной техники россиян. В частности, это семь лодок и квадроцикл на левобережье Днепра - на Херсонщине.

Также на металлолом пущено восемь вражеских пушек, миномет, противотанковый ракетный комплекс, семь единиц автобронетехники, пять разведывательных БпЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, среди которых - "Поле-21".

Видео дня

"Уничтожено четыре наблюдательных пункта, полевой пункт боеснабжения, место хранения материально-технических средств и восемь блиндажей", - рассказали в Силах обороны.

Говорится, что 25 июня на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил четыре штурма в районе населенного пункта Крынки. На Ореховском направлении было две атаки.

"Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции", - отметили в ВСУ.

По данным Сил обороны, накануне, 24 июня, враг потерял на левобережье три лодки, 23 июня - 5 лодок, танк, 11 орудий и тому подобное.

Также сообщается, что по состоянию на утро 26 июня на боевом дежурстве в Черном море находится подводный ракетоноситель ЧФ РФ, который в настоящее время не снаряжен крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море - восемь вражеских кораблей, из них два - надводные ракетоносители, снаряжение которых может быть до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, с начала этих суток в Украине уже произошло 36 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 управляемых авиационных бомб, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

В частности, на Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещеевки уже отбита. Также подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника на направлении Горловка - Северное. На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными. Уничтожено три ББМ, артсистему, пять автомобилей и три единицы спецтехники и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: