ВСУ мощно обновили потери РФ: сколько оккупантов 'минуснули' за сутки

Также было поражено 40 артиллерийских систем врага.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более 1,2 тыс российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июня 2024 года ориентировочно составили:

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личного состава - около 538 тысяч 060 человек, в том числе 1 тыс 220 за минувшие сутки,

танков - 8039 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 15 тыс 450 (+19),

артиллерийских систем - 14 тыс 321 (+40),

реактивных систем залпового огня - 1108,

средств ПВО - 863,

самолетов - 359,

вертолетов - 326,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11435 (+22),

крылатые ракеты - 2324,

корабли /катера - 28,

подводные лодки - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 19407 (+45),

специальная техника - 2409 (+6).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) утверждалось, что Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания на линии фронта в Украине.

В то же время, недавно аналитики получили данные, что оккупанты перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление.

В ISW отмечают, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной, возможно, еще со времен Второй мировой войны, "51-й армии".

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