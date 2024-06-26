ВСУ мощно обновили потери РФ: сколько оккупантов 'минуснули' за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более 1,2 тыс российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июня 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 538 тысяч 060 человек, в том числе 1 тыс 220 за минувшие сутки,
- танков - 8039 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 тыс 450 (+19),
- артиллерийских систем - 14 тыс 321 (+40),
- реактивных систем залпового огня - 1108,
- средств ПВО - 863,
- самолетов - 359,
- вертолетов - 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11435 (+22),
- крылатые ракеты - 2324,
- корабли /катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19407 (+45),
- специальная техника - 2409 (+6).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) утверждалось, что Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания на линии фронта в Украине.
В то же время, недавно аналитики получили данные, что оккупанты перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление.
В ISW отмечают, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной, возможно, еще со времен Второй мировой войны, "51-й армии".