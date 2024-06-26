С начала этих суток уже было 36 боевых столкновений, поделился Генштаб ВСУ.

Продолжается война в Украине, и на Харьковском направлении продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. На Краматорском направлении российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, с начала этих суток уже произошло 36 боевых столкновений. Захватчики совершили один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 управляемых авиационных бомб, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

"На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещиевки уже отражена. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Также отмечается, что подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника на направлении Горловка - Пивничное. На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. "Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ, артсистема, пять автомобилей и три единицы спецтехники. Также повреждены еще семь единиц вооружения и военной техники. Поражено 37 блиндажей врага и три его склада с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируемая. "На Лиманском направлении одна атака оккупантов отражена. В то же время продолжаются боевые действия в районах Копанок, Грековки, Макеевки и Торского. Общее количество боестолкновений в настоящее время составляет шесть", - рассказали в Генштабе.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. За сегодня враг пять раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Две атаки российских захватчиков отражены, бои продолжаются.

"На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Евгеновки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть атак отражены, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

"По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили почти 300 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две бронированные машины, две артиллерийские системы и два автомобиля. Еще один танк, две пушки, два автомобиля и ББМ захватчиков повреждены", - сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении один штурм противника вблизи Парасковиевки успеха не имел. В то же время бой продолжается в районе Невельского. "На Времовском направлении успеха не имела атака врага возле Урожайного. Оккупанты отошли. На Ореховском направлении потерпела неудачу две штурмовые действия оккупационных войск в районе Работино и вблизи Малой Токмачки", - говорится в сообщении.

Реклама

Продолжается война в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в своем вечернем отчете 25 июня Генштаб проинформировал, что российские оккупанты не оставляют попыток атаковать возле Волчанска Харьковской области.

С начала суток враг продолжал наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 110. Отмечалось, что украинские защитники сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: