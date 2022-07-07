В ISW сообщили, что российские войска могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

Минобороны РФ ежедневно отчитывалось о территориальных "достижениях" с 24 февраля, но 6 июля, впервые за 133 дня войны против Украины, не было никаких заявлений или оценок - это свидетельствует о том, что россияне взяли "оперативную паузу".

Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW). В частности, аналитики ISW отметили, что Минобороны РФ не заявляло о захвате каких-то новых территорий или передвижении сухопутных войск с момента окружения Лисичанска 3 июля.

Отмечается, что в то же время 6 июля российские войска все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Такие попытки согласуются с российской оперативной паузой, которая не подразумевает и не требует полного прекращения активных боевых действий. Российские силы, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь.

Российские войска вели наступательные действия на северо-запад и восток от Славянска, продолжали продвигаться на запад в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также россияне пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Также аналитики указали, что российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

В ISW сообщили, что российские войска могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в американском Институте изучения войны заявили, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

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