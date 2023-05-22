По его словам, отпор давали только пограничники.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские власти никак не беспокоятся о защите границы, именно поэтому ДРГ заходят туда свободно и часто.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он считает, что "спецоперация" перешла в "фазу войны". Впрочем, военно-политическое руководство РФ на это не реагирует.

"Уже не впервые в Белгородской, Курской, Брянской областях гремят взрывы и гибнут люди... И пограничники все, что делают - просто документы проверяют. Поэтому отпор этому ДРГ, я думаю, что смело, со всей ответственностью, давали именно пограничники. А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ – это большой вопрос, который надо задать руководству военного ведомства", - отметил Пригожин.

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Он подчеркнул, что "военному ведомству не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия". Впрочем, именно этим Минобороны и должно заниматься, подчеркнул террорист.

"Если они наступать не могут, это не Министерство наступления, а Министерство обороны, поэтому оборонять свою страну они обязаны. А то, что сейчас они рассказывают, как они пришли на помощь, это не что иное, как очередная пиар-акция от неумелых пиарщиков", - заявил он.

ДРГ под Белгородом

В понедельник, 22 мая, бойцы "Русского Добровольческого корпуса" совершили новые рейды по населенным пунктам в Брянской и Белгородской областях.

Через несколько часов россияне заявили об окружении российского КПП "Грайворон". Оно расположен рядом с хранилищем ядерного оружия, а затем в ГУР заявили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого корпуса". Цель-создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

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