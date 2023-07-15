Силы обороны держат под огневым контролем входы и выходы из города.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, захват которого называют единственной мизерной победой россиян в этом году. Но цель Киева заключается не в штурме города, пишет журналист The Times Ричард Спенсер, пообщавшийся с украинскими воинами южнее Бахмута.

В декабре украинские силы защищали Клещеевку, что к югу от Бахмута, от противника, который был скорее отчаянным, чем опытным.

"Они атаковали днем, потому что у них не было приборов ночного видения. Они приходили волнами, по десять человек за раз, с интервалом в полчаса. Мы бы их просто покосили",– рассказывает" Ацтек", командир роты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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Сегодня Клещиевка снова в зоне активных боевых действий. Бойцы "Ацтека" активно наступают на Клещеевку, возвращение которой позволило бы украинским силам получить огневой контроль над всем Бахмутом. На прошлой неделе подразделение продвинулось на три километра за три дня. Система траншей, вырытая здесь еще во время боев 2014-го года, пригодилась бойцам.

Спенсер констатирует, что характер этой повторяющейся битвы изменился: теперь никто не ожидает, что украинская сторона попытается штурмовать сам Бахмут.

"Вместо этого они будут измельчать то, что от него осталось, своей артиллерией с запада, пока россияне не уйдут", – предполагает журналист.

"Ацтек" подчеркивает, что "нет смысла умирать за Бахмут".

"Мы потеряем слишком много людей. А зачем? Бахмут уже разрушен", – говорит он.

Уже сейчас российская артиллерия на этом участке начала угасать – удары не прекратились, но их стало меньше.

"Раньше мы использовали две-три тысячи снарядов в день, так что вы можете определить интенсивность. Неделю назад был баланс – один "выход", один "вход". Теперь другая сторона молчит", – сказал старший лейтенант Александр, офицер 22-й отдельной механизированной бригады, чья батарея гаубиц стоит примерно в 7 километрах от Бахмута.

Бои за Бахмут - это надо знать

Россияне подошли к Бахмуту в мае прошлого года, захватив трассу Т1302, соединяющую его с Северодонецком. Это дало России возможность продемонстрировать хоть какую-то победу после нескольких месяцев без каких-либо значительных результатов.

Но эта победа стала пирровой. Более года враг бросал в "мясные штурмы" как "вагнеровцев", так и регулярные силы. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции ко Дню журналиста сообщил, что, по его информации, к этому времени в Бахмуте было ликвидировано 21 тысячу "вагнеровцев", еще 60 тысяч – ранены. По оценке США, к концу мая РФ потеряла в боях за город Бахмут около 100 тысяч военных.

Эксперты акцентируют, что после длительных и изнурительных боев в Бахмуте остались одни руины, его удерживает не имеет никакого стратегического или оперативного значения. Вывод войск из Бахмута был бы для России выгодным шагом, но враг продолжает "стирать" свои силы здесь.

В начале лета украинские силы пошли в контрнаступление и начали активнее давить на противника на подступах к Бахмуту. В первой половине июля украинские бойцы взяли под огневой контроль входы, выходы и перемещения российских оккупантов по городу.

Сейчас силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута, ежедневно здесь продолжаются тяжелые бои.

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