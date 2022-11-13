Морские дроны могут изменить ситуацию на море в пользу Украины.

Первый морской беспилотник, который закупили в рамках платформы United24, назовут "Херсоном". Минцифры уже сообщило о покупке первого аппарата.

Как говорится в сюжете 1+1, это уникальная и засекреченная украинская разработка. Маленькие и быстрые, дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью сотни миллионов долларов на расстоянии сотен километров от берега.

Каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей. И морские дроны могут изменить ситуацию в море. Собственно, уже изменили. Российские корабли стоят заблокированные в Севастопольской бухте после поражения еще одного флагмана российского флота.

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У советника гендиректора "Укроборонпрома" Остапа Еднака спросили, когда первые морские дроны выйдут на "охоту". Он сказал, что не нужно озвучивать эту информацию, чтобы не помогать оккупантам:

"Много сюрпризов ждет врага в будущем".

Украинский дрон "Каратель" или Punisher: что о нем говорят разработчики

Ранее Максим Суботин и Дмитрий Забаштанский вместе с командой украинских волонтеров разработали первый уникальный украинский многоразовый ударный дрон под названием Punisher или "Каратель".

Разработчики рассказали, что это самый маленький и легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров.

В составе комплекса есть станция наземного контроля, антенна, трекбол, зарядные станции, дополнительные батареи и катапульта. Также к Punisher есть контейнер, который дорабатывают в каждом из подразделений ВСУ, где его делают боевым.

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