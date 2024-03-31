Целью массированных российских обстрелов энергетической системы Украины является тотальный блэкаут страны, дестабилизация системы и деморализация всех украинцев.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По его словам, враг осуществляет комбинированные атаки по генерации, по распределению, транспортировке электрической энергии, поскольку его целью, фактически, является тотальный блэкаут.

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"Объекты атаки рассредоточены по всей территории Украины. Поэтому мы можем сказать, что целью врага является системная атака на объекты энергетики с целью не дать населению обеспечить свои бытовые нужды, дестабилизировать моральную ситуацию, ведь инфраструктура развита", - рассказал заместитель министра.

Хотя враг продолжает системно бить по всей территории Украины, энергетики пытаются максимально минимизировать последствия ударов, анализируя предыдущие атаки.

Относительно системы газоснабжения Колесник отметил, что газотранспортная система и ПХГ являются устойчивыми, поскольку рассчитаны на значительно большие проектные мощности.

"Фактически, действия врага скорее нацелены на то, чтобы поселить определенный страх у иностранцев, дестабилизировать ситуацию. Но система на сегодня работает стабильно, выполняются все заявки на отбор и подачу газа. Мы делали определенные прогнозирования и обучения для того, чтобы подготовиться к таким атакам и понять все потенциальные риски, изучить их", - добавил он.

Как сообщалось, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко 22 марта россия нанесла самый масштабный удар по энергетике страны с начала полномасштабного вторжения, целью которого был полный блэкаут страны.