На фронте в бою погиб украинский защитник, 29-летний воин из Ивано-Франковской области Михаил Балабан, который значительную часть службы провел в самых горячих точках.

"Невероятно высокая цена нашей свободы. Снова и снова гибнут защитники Украины… Невыразимое горе, отчаяние и нестерпимая боль от очередного ужасного известия, поступившего в нашу громаду. 16 июня, защищая территориальную целостность Украины, погиб наш воин, ланчинец, Герой", - сообщила в Facebook поселковый глава Ланчина Надежда Данилюк.

По ее словам, Михаил Балабан родился 8 октября 1993 года, и ему навсегда останется 29.

"Наш защитник с честью исполнил обязанность по защите своего государства и до последнего дыхания остался верен присяге, украинскому народу и государству. Сегодня вся наша громада в невыразимой скорби низко склоняет головы, чествуя павшего Героя. Выражаем соболезнования семье Михаила Балабана в связи с этой непоправимой утратой", - добавила Данилюк.

Потери России в Украине - подробности

Напомним, с начала полномасштабного вторжения общие потери России в Украине предварительно составляют 219 тысяч 170 человек личного состава. За 16 июня ВСУ ликвидировали 670 российских оккупантов и уничтожили около 120 единиц вражеской техники и вооружения.

Также россияне потеряли 3 тыс. 977 танков, 7 тыс. 706 боевых бронированных машин, 3 тыс. 834 артиллерийские системы, 609 реактивных систем залпового огня, 302 вертолета, 3 тыс. 364 беспилотника оперативно-тактического уровня.