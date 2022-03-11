Президент США подчеркнул, что стремится избежать столкновения Альянса и РФ в Украине.

Президент США Джо Байден отметил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не будет воевать с Россией в Украине, потому что это будет Третья мировая война.

Об этом президент США сообщил в социальной сети Facebook.

"Я хочу четко заявить: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО со всей силой Объединенного и оживленного НАТО. Но мы не будем бороться в войне против России в Украине. Прямое столкновение между НАТО и Россией - это третья мировая война. И это то, чего мы стремимся избежать", - заявил Байден.

Как сообщал УНИАН, Украина призывает страны Запада закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города.

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