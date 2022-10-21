Прицелы собирали в разных странах мира и доставляли в Украину около трех месяцев.

Компания Метинвест в рамках инициативы Стальной фронт передала Главному управлению разведки 110 новейших тепловизионных прицелов общей стоимостью около 11 млн гривень. Об этом заявили в компании.

Сверхсовременные приборы, оборудованные чувствительными матрицами, используются бойцами в специальных операциях в тылу врага, а также для наблюдения и патрулирования на нашей территории. Их можно устанавливать как на обычные оптические прицелы, так и использовать отдельно.

"Мы очень долго ждали эту партию прицелов, потому что есть задачи, которые требуют использования специальных дорогих средств, которые трудно найти и купить. Компания Метинвест всегда приходит армии на помощь", - отметил Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР Украины.

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Прицелы собирали в разных странах мира и доставляли в Украину около трех месяцев.

"Эти прицелы ГУР пригласил еще летом, но сейчас они писали даже более актуальными, ведь уменьшился световой день и необходимость в них возрастает. Такой техники у врага нет, поэтому это дает нашим ребятам определенное преимущество. Метинвест и Ринат Ахметов поддерживает армию, и мы вместе идем к победе", - пояснил руководитель проектного офиса группы Метинвест Александр Водовоз.

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" военные получили уже 150 тыс бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров топлива.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.