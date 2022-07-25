Офицеры берегут исправные боевые машины и мстят своим подчиненным за саботирующие действия.

Российское командование отправляет личный состав в бой без прикрытия техникой. Таким способом офицеры берегут исправные боевые машины и мстят подчиненным за саботаж.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

"Российское командование на отдельных направлениях бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения", — сообщили в Генштабе.

По данным украинского командования, подобная практика распространена среди рядового состава оккупантов. Они деморализованы и устраивают саботажи, чтобы избежать боевых столкновений с ВСУ.

Напомним, ранее благодаря перехватам стало известно, какие уловки придумывают оккупанты, лишь бы не идти в наступление. Например, в начале мая появилась информация, что рашисты насыпают песок в топливную систему танков. После этого техника перестает заводиться.

Однако российское командование всеми методами пытается заставить солдат, которые отказываются воевать, идти в атаку. Офицеры применяют и угрозы, и физическое насилие.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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