Лайфхак, чтобы не умереть на войне.

Российские оккупанты начали придумывать собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Они насыпают песок в топливную систему танков, и после этого техника не заводится.

О новом способе рашистов сохранить свою жизнь стало известно из перехвата, который опубликовала Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале.

"Бойцы песок сипят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Вот я тебе про Пологи рассказывал, когда мы там сидели. Когда нас там крошили, как котят, бл*ядь. Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…", — заявил оккупант своему товарищу.

Собеседник сначала сказал, что никому нельзя доверять. А потом удивился и спросил, не наказывают ли за невыполнение приказа. Первый оккупант подтвердил: "Ничего не будет".

Напомним, россияне придумывают самые разнообразные способы избежать боевых действий и уехать с войны. Согласно одному из предыдущих перехватов СБУ, они даже готовы забивать себе в тело осколки.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: