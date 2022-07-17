Из-за давления командования солдаты не решаются уволиться и остаются на фронте.

Десятерых солдат 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ держат в гараже, кормят один раз в день и угрожают отправкой в СИЗО, так как они отказались воевать против Украины. В подразделении было больше солдат, которые хотели уволиться со службы, но после давления командования многие решили остаться на фронте.

Такой информацией поделился ефрейтор Илья Каминский в разговоре с журналистами издания "Настоящее время". Он служит в 11-й ДШБ и все еще стремится вернуться обратно в Россию.

В подразделении было 78 человек, которые отказывались воевать. Однако из-за давления командования около 50 из них решили остаться на фронте.

"Говорят, что поедем в СИЗО где-то там под Луганском. Это какой-то центр на базе СИЗО №1. Приезжали люди из военно-следственного отдела по Херсонской и Днепропетровской области, заставляли писать объяснительные, что мы готовы выполнять задачи. Рапорта наши рвались, не принимались, мы писали порядка… За себя буду говорить, я писал около 20 рапортов. Ни один не был рассмотрен", — заявил Каминский.

В распоряжении издания появилась аудиозапись разговора подполковника Агафонова с солдатами, которые не хотят воевать. Командир предлагал оккупантам упрощенные варианты службы — охранять командный пункт или артиллерийские расчеты.

Всех, кто в 11-й ДШБ отказался воевать, разделили на группы. Одну из них в составе 8 человек увезли в неизвестном направлении. Агафонов говорил, что солдаты находятся в комендатуре Луганска. Там оккупантов "обработали", после чего они решили остаться на фронте в Украине.

"Эти восемь человек уже очень сильно хотят в строй. Очень сильно хотят. Целый день названивают. Они уже готовы с пулеметом на мотоцикле. Я не знаю, что там с ними сделали, что им рассказали по этому Луганску, как они им статью описали о невыполнении приказа и так далее и тому подобное", — заявил Агафонов.

На текущий момент 11 ДШБ потеряла около половины личного состава. Это с учетом убитых, раненных и тех, которые отказались воевать.

Напомним, 13 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что потери в войске рашистов превышают уровень комплектования. Российское командование даже применяет к своим подчиненным насилие, если они отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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