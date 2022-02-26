В Генштабе ВСУ отметили, что это "месть за Луганск 2014".

Украинская противовоздушная оборона сбила Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Наши силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!",- говорится в заметке.

Сообщается, что в половине первого ночи украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД. Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха.

Как сообщал УНИАН, возле села Бохоники под Винницей украинские военные сбили вертолет военных Российской Федерации. Пилотов ищут.

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