Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме.

В Тернополе ночью был слышен взрыв, причины выясняются.

Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"В городе слышен был взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме. Ждем официальных данных по ракетному обстрелу Тернопольщины от оперативного командования "Запад". Призываю вас, когда звучит сигнал воздушной тревоги, перейти в укрытие", - сообщил он.

Россия продолжает бомбардировки городов из-за провала в наступательной операции на Киев.

Под удары россиян попадают как военные объекты, так и жилые кварталы. Атаки оккупантов уносят жизни сотен гражданских.

По информации Генштаба ВСУ, российские войска перегруппировываются для наступления с Донбасса и захвате всего юга Украины.

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