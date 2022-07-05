Некоторые жители получили легкие ранения, поэтому от медицинской помощи отказались.

В результате утренних обстрелов Николаева взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбито более 200 окон.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Опять за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и осколками в 7 многоэтажках выбито более 200 окон в подъездах повреждены входные двери, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из жилища", - рассказал он.

По словам мэра, работники Департамента ЖКХ и администрации района помогли людям заактировать повреждения, выдали пленку и ОСБ-плиты.

"Жителям верхних этажей помогли забить окна с помощью вышки. Также на месте работают правоохранители. Некоторые жители получили легкие ранения, поэтому от медицинской помощи отказались", - добавил Сєнкевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев.

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