Сейчас официальные власти города выясняют ситуацию.

Возле оккупированного россиянами Мелитополя начались "громкие взрывы".

Об этом сообщил со ссылкой на местных мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Несколько часов назад вблизи Мелитополя начались взрывы – в южной части города. В Акимовке начались громкие взрывы. Сейчас мы уточняем – что это", – сказал он.

Кроме того, он рассказал, что оккупанты в Мелитополе начали подготовку к "референдуму".

"Сегодня идет подготовка к псевдореферендуму – идет сбор данных. Они полностью перекрывают микрорайон. Например, вчера перекрыли район Новый Мелитополь, в котором проживают более 30 тыс. человек, и просто в каждый дом они заходят с опросным листом. Спрашивают сколько людей здесь проживает, кто родственники, какое имущество имеете, как относитесь к рашистам, как относитесь к Украине. Если кто-то говорит, что хорошо – раздевают ищут татуировки, также спрашивают о родственниках в АТО, могут проводить обыск", – сказал он.

Федоров добавил, что в таком "аду" сейчас живут люди на оккупированных территориях.

"Благодаря этим данным они будут делать какие-то фейковые опросы или псевдореферендумы", - считает он.

По данным мэра Мелитополя, российские оккупанты также издали распоряжение, согласно которому людей, которые как-то проявляют свою привязанность к Украине, будут депортировать. Сейчас проверить эту информацию из других источников невозможно.

Напомним, Мелитополь находится под контролем войск РФ с 25 февраля. В начале мая мэр Федоров заявлял, что из оккупированного города выехали более 60% жителей, а основными проблемами тех, кто остался, стали дефицит продуктов и безработица.

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