Мэр осажденного войсками РФ Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о причинах своего выезда из города.
Об этом он сообщил в интервью для местного издания "0629".
"Вообще я не собирался покидать город. Даже когда мне сообщили, что за мной охотятся, даже когда расстреляли мой дом – не собирался. Мне объясняли, что в город вошли ДРГ. Меня предупреждали и настаивали. Приказали хотя бы не оставаться в городе ночью", - сообщил мэр города.
По этой причине 26 февраля вечером он выехал из города в штаб.
"Мы ехали вместе с частью команды. Утром 27 февраля мы сели в машины и отправились в Мариуполь. Два моих заместителя, которых кстати тоже обвиняют, что они покинули город, в Мариуполь прорвались 27 февраля. А мой водитель задержался на заправке. Там была длинная очередь, мы задержались на час. И не успели проскочить. Под одним из населённых пунктов мы попали в зону активных боевых действий. Мы думали, что нам конец", - рассказал Бойченко.
Пл его словам, местная тероборона запретила ехать дальше.
"Нас просто не впустили в город из-за тяжелых танковых боев. Мы вынуждены были вернуться. Въезд в город уже был заблокирован – россияне взяли в осаду Мариуполь", - обьяснил мэр.
Напомним, 90% инфраструктуры Мариуполя уничтожено из-за обстрелов российских оккупантов.