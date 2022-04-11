По словам мэра, из Мариуполя он выезжать не планировал.

Мэр осажденного войсками РФ Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о причинах своего выезда из города.

Об этом он сообщил в интервью для местного издания "0629".

"Вообще я не собирался покидать город. Даже когда мне сообщили, что за мной охотятся, даже когда расстреляли мой дом – не собирался. Мне объясняли, что в город вошли ДРГ. Меня предупреждали и настаивали. Приказали хотя бы не оставаться в городе ночью", - сообщил мэр города.

По этой причине 26 февраля вечером он выехал из города в штаб.

"Мы ехали вместе с частью команды. Утром 27 февраля мы сели в машины и отправились в Мариуполь. Два моих заместителя, которых кстати тоже обвиняют, что они покинули город, в Мариуполь прорвались 27 февраля. А мой водитель задержался на заправке. Там была длинная очередь, мы задержались на час. И не успели проскочить. Под одним из населённых пунктов мы попали в зону активных боевых действий. Мы думали, что нам конец", - рассказал Бойченко.

Пл его словам, местная тероборона запретила ехать дальше.

"Нас просто не впустили в город из-за тяжелых танковых боев. Мы вынуждены были вернуться. Въезд в город уже был заблокирован – россияне взяли в осаду Мариуполь", - обьяснил мэр.

Напомним, 90% инфраструктуры Мариуполя уничтожено из-за обстрелов российских оккупантов.

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