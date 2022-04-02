Около 40 тысяч мариупольцев депортированы на территорию РФ.
Такую цифру в эфире национального телемарафона озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Есть такая печальная статистика: почти 40 тысяч населения попали уже в ДНР или РФ. К сожалению, мы знаем, что разлучают родителей с детьми, пример – наша больница Вишневского, где наши дети находились на лечении, адаптации. 17 детей – не понимаем, в каком направлении, но уехали из этой больницы, родители эвакуировались в Запорожье", - сказал он.
По словам мэра, подсчет депортированных осложнен тем, что у людей забирают украинские документы. Об их судьбе узнают из баз РФ.
"К сожалению, забирают и документы, и мы потом фиксируем в базах вооруженных сил РФ", - сообщил Бойченко.
Он отметил, что без режима тишины из Мариуполя за последний месяц вывезли около 100 тысяч человек.
"Сейчас почти месяц идет эвакуация. У нас нет автобусов вообще, поэтому идет эвакуация частным транспортом, которая под обстрелами продолжается до сегодняшнего дня. Без режима тишины уже почти 100 тысяч населения попали на подконтрольную часть нашего государства", - сказал Бойченко.
По его словам, ситуация в Мариуполе остается сверхсложной. "В городе нет ни света, ни связи, пищи, воды – это достаточно сложная гуманитарная составляющая, которая уже сегодня перешла грань понимания", – сказал мэр.
Он рассказал, что с помощью Инвестиционного фонда и Европейского банка реконструкции и развития будет создан фонд восстановления Мариуполя. Уже есть предварительные цифры, сколько нужно будет денег для восстановления города.
"Только на полгорода – 250 тысяч населения, которые мы можем после победы вернуть в наш город и построить инфраструктуру, чтобы она работала и город работал – это почти на 11,5 миллиардов долларов США", - сказал Бойченко.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Враг фактически стер Мариуполь с лица земли. Город находится под постоянными обстрелами. Основная часть зданий разрушена. Люди более месяца находятся в подвалах без воды, еды, отопления и медикаментов. Оккупанты неоднократно нарушали договоренности о зеленом коридоре и не давали вывезти население. В городе гуманитарная катастрофа.