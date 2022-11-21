Эксперты отметили, что украинские войска с начала контрнаступления на востоке уже освободили 12 населенных пунктов Луганской области.

На линии Сватово-Кременная продолжаются активные боевые действия. Однако ухудшение погодных условий влияет на развитие ситуации на фронте.

Как отметили в Институте исследования войны (ISW) в сегодняшнем отчете, ситуация в районе Новоселовского Луганской области свидетельствует об успехах ВСУ.

"Министерство обороны России заявило о нанесении удара по сосредоточению украинских войск в районе Новоселовского Луганской области. Ранее Минобороны РФ говорили об отражении украинских атак на населенный пункт, и это заявление может свидетельствовать о том, что украинские силы продвинулись к населенному пункту", - отмечают аналитики ISW.

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Эксперты отметили, что украинские войска с начала контрнаступления на востоке уже освободили 12 населенных пунктов Луганской области.

В свою очередь российские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и западнодонецком направлениях. Вместе с тем оккупанты продолжили мобилизационные мероприятия на фоне сообщений о сопротивлении ВСУ и плохих погодных условиях.

Война в Украине: ситуация на востоке

На Восточном фронте сейчас идут самые тяжелые бои. По данным ВСУ, военная операция по освобождению Луганской области будет сложной, потому что российские оккупанты успели закрепиться на территории региона и получили поддержку в виде боевиков так называемой "ЛНВ" и сил, которые сбежали из Харьковщины, а также войск РФ, которые вышли из Херсонщины.

Однако ВСУ продолжают наступательные действия. Так, по данным Генштаба, в районе населенного пункта Сиротино Луганской области подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск ВСУ. Информация о потерях противника уточняется.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Враг отмечает значительные потери.

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