По словам Михаила Подоляка, встреча лидеров США и Китая является замечательным сигналом миру: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость.

В Украине оценивают итоги визита лидера Китая Си Цзиньпина в США с осторожным оптимизмом. Об этом в своем Telegram-канале написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, встреча лидеров США и Китая – Джо Байдена и Си Цзиньпина - является отличным сигналом миру: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость.

"И второе: Россия окончательно исключена из перечня тех, кто реально влияет на глобальные процессы. Россия почти несубъектна. Потому что делает ставку на хаос, разрушение, поддержание насилия как инструмента внешней политики. И имеет отвратительную репутацию, о которую нельзя пачкаться. Всего этого не надо тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", - добавил Подоляк.

Видео дня

Визит Си Цзиньпина в США - последние новости

В Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась встреча Байдена и Си Цзиньпина. Лидеры США и Китая обменялись приветствиями возле особняка, расположенного к югу от Сан-Франциско. Оба лидера отказались отвечать на вопросы журналистов перед встречей.

В ходе выступления лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной. Он отметил, что конкуренция не должна стать превалирующим трендом.

В свою очередь, Джо Байден начал свою речь с того, что принимать китайского лидера в США для него является честью.

Через несколько часов после переговоров американский лидер снова назвал Си Цзиньпина диктатором.

"Ну послушайте, так оно и есть. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет страной, которая является коммунистической", - заявил президент США, добавив, что китайское правительство "совершенно не похоже на наше".

Вас также могут заинтересовать новости: