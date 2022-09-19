Сотни местных жителей Казачьей Лопани подвергали пыткам оккупантов, на железнодорожной станции был штаб захватчиков, там проводили допросы.

На освобожденных территориях Харьковщины ежедневно появляется информация о зверствах рашистов, совершенных за время оккупации. В селе Казачья Лопань на границе с Россией оккупанты более полугода пытали и убивали людей. Более тысячи местных принудительно вывезли в Россию.

Сейчас в селе под ежедневными обстрелами остается несколько десятков человек, говорится в сюжете ТСН.

10 сентября 2022 года в село, что на границе с РФ, первым пешком зашел председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. Его мать была с первого дня полномасштабной войны была там под оккупацией. Рашисти выведали информацию о матери главы громады, женщину пытали - раздевали, ставили на снег.

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Сотни местных жителей Казачьей Лопани подвергались пыткам оккупантов, на железнодорожной станции был штаб захватчиков, там проводили допросы. Терроризировали население и постоянными обстрелами. Был и случай, когда россияне объявили о раздаче гуманитарной помощи, собрали большое количество людей на площади, а затем ударили из РСЗО.

В селе изначально "хозяйничали" осетины, именно они, говорят местные, и совершали больше всего зверств.

О контрнаступлении ВСУ на Харьковщине оккупанты сначала не догадывались, а как только запахло жареным, начали вывозить людей в РФ. После побега россияне обстреливали село уже с территории России.

Сейчас без связи, света и газа в селе живет несколько десятков человек. Местные власти в самые быстрые сроки пытаются восстановить критическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Казачьей Лопани на Харьковщине обнаружили подвальное помещение так называемой "народной милиции", где во время оккупации российская армия пытала людей.

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