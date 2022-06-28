Около 17:30 российские войска запустили по Днепропетровщине 6 ракет.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру из акватории Черного моря.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня около 17:30 российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря. Шесть ракет рашистов были направлены по городу Днепр", - говорится в заметке.

Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ были сбиты четыре ракеты врага.

Как сообщал УНИАН, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре в результате вражеского ракетного удара разрушен объект железнодорожной инфраструктуры и промышленное предприятие. Горит сервисная компания.

Также украинские военные сбили ракеты над Синельниковским районом.

На местах работают спасатели. Под завалами ищут людей.

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