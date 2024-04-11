РФ пытается рассредоточить усилия сил ПВО.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что накануне каждой массированной ночной ракетно-дроновой атаки, Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель.

По ее словам, этой ночью страна-оккупант снова продемонстрировала этот характерный признак-предвестник атаки - состоялся выход на боевое дежурство подводного ракетоносителя.

"Это уже стал признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака - на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", - отметила Гуменюк.

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По ее мнению, таким образом РФ пытается рассредоточить усилия сил ПВО.

Ночная атака РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 апреля устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Около 01:10 в Воздушных силах сообщили, что был зафиксирован взлет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые летели в направлении пусковых рубежей.

Ближе к 6 утра обнаружили еще и взлет 3 МиГ-31К (носители ракет "Кинжал") с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.

Гуменюк сообщила, что Россия целилась в объекты энергетики. Атака дронами в операционном пространстве ОК "Юг" была "отработана достаточно результативно", однако к сожалению есть попадания.

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