Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел нашего государства, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Но считаю, что Украина не должна говорить, что мы готовим "ответ".

Во-первых, это плохо воспринимается нашими западными друзьями и партнерами. Они не рассуждают в парадигме стран Востока, где принято говорить "око за око" или "зуб за зуб". То есть, это - не их парадигма, поэтому они такие заявления не воспринимают, им это не нравится. И если мы будем так поступать, то рискуем столкнуться с проблемами в отношениях с Западом.

Украина не должна говорить, что мы готовим "ответку" Видео дня

Во-вторых, все наши атаки должны быть не спонтанными, а спрогнозированными и запланированными. То есть, готовить их нужно планомерно, с холодным расчетом.

Что же это может быть?

Среди классики целей - российские аэродромы. Однако, думаю, сейчас нашим Силам обороны захочется ударить не по военным объектам. Возможно - это мое предположение - могут быть поражены какие-то крупные распределительные мощности. Есть много ключевых направлений, ударив по которым, обесточивается большое количество объектов, и невозможно их куда-то "переключить".

Предполагаю, что, возможно, ближайшие к Украине регионы РФ, в частности Ростов, Воронеж, Тула, действительно могут получить проблемы с электроэнергией на ближайший период. Также, возможно, может быть поражено что-то, что обеспечивает Москву и область. И это будет действительно болезненно для россиян...

Все наши атаки должны быть не спонтанными, а спрогнозированными и запланированными

Думаю, что Силы обороны Украины могут наносить удары по большим трансформаторным подстанциям. Например, которые питают масштабное производство алюминия, или объект, который производит бронированную технику... На таких крупных предприятиях в производстве используют значительные объемы электроэнергии. А нам интересно, чтобы такие предприятия не работали, а работники сели и "курили бамбук", ожидая восстановления.

Впрочем, к сожалению, мы не можем говорить о нанесении сверхмощных ударов в ответ на атаки РФ. Конечно, наши беспилотники классные, мы радуемся каждому прилету. Но они несут десятки килограммов взрывчатки, зато российские ракеты несут сотни килограммов. То есть, существует существенная разница по поражениям. Это как сравнивать выстрел из пистолета (это наши беспилотники) и пушки (это российские ракеты).

Еще один момент - очередная массированная ракетная атака россиян на Украину активизировала разговоры по поводу разрешения использования оружия наших западных партнеров для ударов по РФ. Когда в Украине много жертв, нам вроде бы не отказывают, но и не соглашаются: мол, может, что-то когда-то и разрешим... Возможно, сейчас действительно что-то решат. Однако произойдет это уже после масштабных потерь и многочисленных жертв. А хотелось бы, чтобы это все же делалось заранее, заранее, а не по "горячим" следам.

Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины