Он подчеркнул, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел нашего государства, в результате которого погибли и пострадали мирные жители. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура", - отметил министр.

По словам Умерова, это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

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"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - подчеркнул глава Минобороны.

Массированная атака РФ 26 августа

Как сообщал УНИАН, с ночи россияне начали атаковать украинскую территорию дронами типа "шахед", а утром использовали ракеты. Запуски проводили как с бомбардировщиков, так и с носителей, находящихся в Черном море. Россияне использовали дроны, а также крылатые, управляемые и высокоскоростные ракеты наземного, воздушного и морского базирования.

Взрывы раздавались в разных регионах, есть погибшие и раненые. Часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что сегодняшний удар оккупантов по территории Украины был одним из крупнейших и комбинированным. По его словам, как и большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в результате вражеского удара есть много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, он отметил, что нужны решения партнеров, чтобы противостоять агрессии РФ.

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