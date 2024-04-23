Закон вступает в силу сразу после подписи президента и так же сразу наступают полномочия выделять Украине оружие.

Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает, что первый пакет американского оружия после одобрения в Конгрессе может поступить в Украину уже в апреле.

Как заявила Маркарова в интервью "Европейской правде", она надеется, что процедура принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро и президент Джо Байден его сразу подпишет. Закон вступает в силу сразу и так же сразу наступают полномочия выделять Украине оружие.

"Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро", - отметила посол.

Отвечая на уточняющий вопрос, Маркарова добавила: "Не будем исключать даже апрель".

Помощь США

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала предоставление военной помощи союзникам.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

Вас также могут заинтересовать новости: